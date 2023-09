Oriana Marzoli è tornata in Italia tra le braccia di Daniele Dal Moro. La modella di origini venezuelane, secondo ciò che riferisce il fidanzato, non avrebbe abbandonato il Gran Hermano Vip, bensì sarebbe stata cacciata dalla produzione.

Oriana e Daniele minacciano aziono legali contro il Gran Hermano

Il reality spagnolo, per tutta risposta, ha pubblicato un video in cui mostra l’ex vippona particolarmente agitata e nel quale esprime la sua volontà di lasciare il programma e, nella didascalia, annuncia che la verità verrà fuori durante la puntata del 1 ottobre. Di contro, la “reina” e il bel veneto sono pronti ad adire le vie legali nei confronti del reality show spagnolo, nonostante la produzione si sia mostrata “clemente” in merito colpi di testa di Daniele durante la sua ospitata, quando minacciò di “spaccare tutto” e di chiamare la polizia (è ciò che si legge nella mail recapitata al manager dell’ex tronista).

Daniele "bannato" da Telecinco

“Ciao Tony, ti chiederei di inviare questa email al tuo cliente. Come abbiamo detto, allo Zeppelin ci impegniamo per il benessere delle persone che partecipano alle nostre produzioni. Pertanto, applicando i nostri protocolli, vorremmo offrire a Daniele una consulenza psicologica indipendente, qualora lo ritenga necessario. Vogliamo inoltre ricordare che il Grande Fratello non ammette in alcun modo comportamenti come quelli posti in essere nelle sue strutture. Il Grande Fratello è un programma televisivo di intrattenimento, è un gioco e va preso così, altrimenti Daniele non potrà partecipare al programma, se dovesse incappare nuovamente in un comportamento come quello di cui è stato protagonista ieri sera”.

Intanto, i fan della coppia si sono fiondati in aeroporto e hanno documentato l’incontro tra Oriana e Daniele dopo alcune settimane di lontananza.