Nella seconda puntata di Tale e Quale Show, Alex Belli ha vestito i panni di Luciano Ligabue. L’attore ed ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip si è esibito sulle note di Piccola stella senza cielo, e al termine della performance ha dedicato il brano alla moglie Delia Duran.

La dedica a Delia Duran

Alex Belli, al termine della sua esibizione, si è avvicinato al pubblico ed ha indicato la moglie Delia Duran. Ha cantato Piccola stella senza cielo, brano di Ligabue, ed ha deciso di dedicarla alla sua dolce metà: "Sei tu amore mio, la mia piccola stella senza cielo". La modella venezuelana si è così alzata dal suo posto per abbracciare e baciare il concorrente. "Sei perfetto", ha poi detto davanti alle telecamere, rivolgendosi al marito.

Il commento dei giudici

Per i giudici Giorgio Panariello e Loretta Goggi, l'esibizione di Alex Belli è stata un successo: "Il trucco molto somigliante, togliere Belli e farlo diventare Ligabue, sono stati fantastici i truccatori. Mi hai convinto più questa settimana", ha detto l'attore e comico. "Sei stato molto bravo, non hai fatto la caricatura della voce, sei intonato, l'hai fatta con tanto rispetto", ha aggiunto la cantante. Non della stessa opinione è stato Cristiano Malgioglio che ha commentato la performance, accusando il concorrente di essere troppo presuntuoso: “Vuoi sapere cosa penso di lui? NP. Esibizione non pervenuta. Ho ascoltato la tua clip, essere presuntuosi è molto pericoloso per questo lavoro, lo sai? Sei bello, sei brava, io ascolto. Tu pensi di essere bello, un cantante straordinario, ma a me non interessa. Io sono un giudice, non hai una voce fluida, non mi è piaciuta questa esibizione. Mi sei sembrato una torta piatta, una di quelle senza lievito”.