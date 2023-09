Ginevra Lamborghini, dopo aver imitato Annalisa con Mon Amour, nella seconda puntata di Tale e Quale Show ha vestito i panni di Angelina Mango. L’ex vippona si è esibita sulle note di Ci pensiamo domani, ed ha confessato di essersi allenata molto per riuscire a cantare, saltare e ballare proprio come fa l’ex allieva di Amici nel video della sua hit estiva.

L’imitazione di Ginevra Lamborghini ha diviso i giurati. Loretta Goggi infatti ha fatto i complimenti alla ragazza, soprattutto per l’intonazione, la somiglianza estetica, ma anche per la vocalità: “Guarda, sei stata brava, devo dire che hai fatto tua la sua energia. Perché lei è davvero energica. Poi lei è una forza della natura, un talento vero, come il padre e la madre. Quando l’ho sentita la prima volta ho capito che aveva preso da loro”.

Malgioglio stronca Ginevra

Di parere differente Cristiano Malgioglio, che ha invece stroncato la performance della sorella di Elettra: “Come sapete io conosco benissimo questa ragazza, intendo la Mango. Ero giurato ad Amici mentre lei era in gara. Infatti saluto e ringrazio Maria De Filippi per quella splendida occasione. Però io non ho sentito l’originale, tu eri un’altra cosa. Mi dispiace figlia mia ma non me la ricordi affatto. Angelina ha una voce che può fare qualsiasi tipo di canzone, è meravigliosa. Lei può davvero fare tutto ed è sempre bravissima”.