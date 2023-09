Giulia Salemi disgustata da chi sui social ha attaccato Fedez, anche in momento così delicato per il marito di Chiara Ferragni. Il rapper ha spiegato di essere stato ricoverato in ospedale in seguito ad un’emorragia interna dovuta a due ulcere.

Come sta Fedez

Il rientro di Chiara Ferragni da Parigi a Milano, su un volo con la sua amica Chiara Biasi a stringerle la mano, è stata una corsa dal marito. Questo ha rappresentato il primo campanello d'allarme per i milioni di follower che seguono l'imprenditrice digitale. Il rapper ha rassicurato tutti in merito alle proprie condizioni di salute tramite Instagram stories: “Intanto grazie a tutti per i messaggi che mi state mandando perché il supporto fa sempre bene in questi momenti.Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorraggia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio”.

Le parole di Giulia Salemi

“Ma come fate a godere per il malessere di un ragazzo di 33 anni, padre di due figli - ha scritto Giulia Salemi su Twitter -. Credo che siamo andati davvero oltre con il senso della misura e del bisogno di usare le disgrazie altrui per dare senso alla propria inutilità. Dai Federico che passerà anche questa”.