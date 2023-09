La scorsa settimana, Pamela Prati ha imitato Claudia Mori a Tale e Quale Show con Non succederà più, mentre nella seconda puntata ha vestito i panni di Wanda Osiris. L’ex vippona ha cantato Sentimental, ma la sua esibizione non ha convinto Cristiano Malgioglio, e tra i due è nata una piccola discussione.

Catfigh tra Cristiano Malgioglio e Pamela Prati

Il giudice ha subito stroncato la performance di Pamela: “Stonature a parte…”. La Prati però l’ha subito interrotto: “Amore, ho imparato da te!”. Malgioglio ovviamente ha subito replicato, spiegando che lui canta solo in playback: “Tu devi sempre imparare da me. Però vedi, io non canto mai dal vivo, canto in playback! Wanda Osiris aveva una luce incredibile. Il grande Montanelli diceva che lei era la vera regina d’Italia. Però sai che cosa aveva lei? Che non sapeva né cantare e né ballare. Questo tale e quale a te stasera! Poi c’è da dire un’altra cosa. Quando sento il nome di Wanda Osiris penso sempre al colore viola. Questo è il colore mio preferito, che amo e adoro ed è bellissimo. Lei guai! Prima di esibirsi controllava che in sala nessuno indossasse cose viola. Poi un’altra cosa dalla quale sono stato turbato. A lei non piacevano gli uccelli! Basta ridere! Non è un doppio senso. Non le piacevano gli uccelli, io li adoro perché mi piacciono, amo le piume”.

Il giudizio di Loretta Goggi

Loretta Goggi, invece, è stata più magnanima nel suo giudizio: “Devo dire che non ti si riconosce, sei un’altra persona, proprio diversa devo dire. Vocalmente mi sono mancati dei tratti di Wanda Osiris. Diciamo il suo vibrato. Però sul resto non ho nulla da dire. Eleganza, trucco ed intonazione, c’era tutto. Non toglie nulla alla tua professionalità il fatto di somigliare o meno a un altro artista”.