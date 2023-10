La turbolenta storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria è ormai giunta al capolinea da diversi mesi. Nonostante i numerosissimi fan dell’ex coppia non riescano a rassegnarsi all’idea che la relazione tra i due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip sia finita, le strade dell’influencer campana e dello speaker radiofonico romano si sono definitivamente separate.

La mossa social non passa inosservata

Nelle ultime ore, una mossa social con protagonista proprio Antonella ed un altro amatissimo ex vippone non è passata inosservata. La Fiordelisi, infatti, ha iniziato a seguire Antonino Spinalbese su Instagram (e viceversa). Tra i due era nato un legame d’amicizia nella Casa di Cinecittà, anche se prima che Antonella e Edoardo si mettessero insieme, in molti ipotizzavano l’inizio di una possibile storia tra l’ex schermitrice e l’ex di Belen Rodriguez.

Lo scorso agosto, Antonella e Antonino furono avvistati nello stesso locale. Nessuna prova di un avvicinamento tra i due, ma tanto bastò per scatenare le prime fantasie su un possibile flirt. Secondo i fan, gli ingredienti per un nuovo amore ci sarebbero tutti, e i rispettivi follow potrebbero rappresentare un segnale in questa direzione. La Fiordelisi e Spinalbese si erano incontrati durante la comune esperienza al Gf Vip, e già da lì l’intesa era apparsa molto forte. Un’amicizia sincera, ostacolata però dalla fortissima gelosia di Donnamaria nei confronti di dell’ex di Belen Rodriguez. Ora che Antonella è tornata single potrebbero aprirsi nuovi scenari…