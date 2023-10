Ciro Petrone questa volta ci aveva visto giusto. Alcuni giorni fa, l’attore napoletano, divenuto ormai il “gossipparo” della Casa del Grande Fratello, si è detto certo del fatto che Paolo Masella sia attratto da Anita Olivieri, e lui crede che il macellaio abbia mantenuto le distanze proprio per evitare di farglielo notare.

Ciro ritiene che Paolo non stia facendo il primo passo sia perché timido, ma anche perché certo che lei sia innamorata di una persona che frequentava prima di entrare nella Casa. Anita ha spiegato di avere una situazione piuttosto complicata fuori, ma dice di non volversi precludere un’eventuale conoscenza o una piacevole conversazione con uno dei suoi coinquilini.

Durante la puntata di ieri sera, Rebecca Staffelli ha lanciato lo scoop: “Scoopettone! Potrebbe nascere una coppia. Allora, protagonista Anita, che va da Paolo e dice “Non è vero che non sei il mio tipo, noi due abbiamo ancora tante cose in sospeso, dobbiamo conoscerci”. Paolo risponde: “Per me tu sei una bella ragazza, magari in Casa ci conosceremo meglio”.