Ieri, lunedì 2 ottobre, è andata in onda la settima puntata del Grande Fratello. Il reality show condotto da Alfonso Signorini continui ad arrancare, nonostante il conduttore si sforzi di creare dinamiche e possibili ship (come quella tra Heidi Baci e Massimiliano Varrese), ma senza successo.

Grande Fratello, il dato sugli ascolti

Ecco quanti telespettatori hanno seguito il Grande Fratello ieri sera, come riportato da DavideMaggio.it: “Nella serata di ieri, lunedì 2 ottobre 2023, su Rai1 la seconda puntata della terza stagione della fiction Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha appassionato 4.111.000 spettatori pari al 25.2%. Su Canale 5 – dalle 21.33 all’1.08 – la settima puntata di Grande Fratello ha raccolto davanti al video 2.292.000 spettatori pari al 17.9% di share (Night: 932.000 – 25.5%; Live: 608.000 – 18.8%). Su Rai2 il terzo appuntamento con Fake Show ha interessato 572.000 spettatori pari al 3.7% di share (presentazione di 8 minuti: 622.000 – 3%). Su Italia1 Attacco al Potere 2 ha intrattenuto 1.294.000 spettatori (7.2%). Su Rai3 preceduto da una presentazione (1.023.000 – 5.2%), Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.183.000 spettatori pari ad uno share del 6.4% (Presa Diretta Più: 670.000 – 4.4%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 761.000 spettatori con il 5.6% di share. Su La7 Amore senza confini – Beyond Borders ha registrato 389.000 spettatori con uno share del 2.3%. Su Tv8 A-Team segna 212.000 spettatori con l’1.3%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 502.000 spettatori con il 2.8% (replica di seconda serata: 203.000 – 2.1%)".

Nella scorsa puntata, il Grande Fratello aveva totalizzato 2.076,000 spettatori, ottenendo il 16,87% di share.