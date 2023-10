Questa sera, martedì 3 ottobre, Francesca Fagnani tornerà su Rai Due con una nuova puntata di Belve, e tra gli ospiti ci sarà anche Raoul Bova.

La conduttrice ha messo l’attore di fronte ad una vecchia intervista rilasciata a Vanity Fair, nella quale aveva dichiarato: “Io e Chiara ci stiamo separando ma io non sono gay”. La Chiara in questione è ovviamente la sua ex Chiara Giordano. “Diciamo che in quel periodo non si ha la lucidità per dire sempre delle cose esatte”, ha risposto l’attore visibilmente imbarazzato. “Ho semplicemente smentito quello che si diceva su di me. Molti parlano di questo lato un po’ così, ma ognuno la pensa come vuole”.

Nel corso dell’intervista, Raoul Bova ha poi parlato della sua attuale relazione con Rocio Muñoz Morales, iniziata subito dopo la fine del suo matrimonio con Chiara Giordano: “Abbiamo superato a volte lo scetticismo sulla nostra storia, a volte qualche attacco, e devo dire che siamo andati avanti bene e credendo in noi stessi. Le cose, quando si lascia passare il tempo e si dimostrano con i fatti, funzionano”. Sulla sua immagine da conquistatore, l’attore ha smentito: “Evito di creare situazioni che possono diventare ambigue”. Quando Francesca Fagnani gli ha chiesto: “Quindi non ci prova?”, lui ha risposto: “No, ma neanche dò l’opportunità di provarci ad alcune persone. Con amiche o conoscenti non cerco mai di creare una situazione ambigua”.