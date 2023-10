Emergono (finalmente) i primi veri malumori nella Casa del Grande Fratello a poco meno di un mese dall’inizio del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Il gioco proposto dalla produzione ha fatto scoppiare una vera e propria bomba tra le mura del loft di Cinecittà. In particolare, ha contribuito ad accentuare la tensione già esistente tra Heidi Baci e Anita Olivieri.

Il gioco proposto consisteva nello scrivere in anonimato i difetti tre persone del cast. Heidi si è parecchio scaldata quando tra i messaggi a lei rivolti ha trovato un “bugiarda”, sicura che fosse da parte di Anita. Quest’ultima ha provato a spiegare come stanno le cose, specificando di sentirsi sempre trattata come una stupida: “Io, che ho dedicato tutta la mia vita allo studio, non mi puoi dure che pecco qui, di cervello”. “Ma cosa c’entra lo studio con il cervello, scusami? Ma lo sai cos’è la scuola della vita?”, ha replicato Heidi, che ha tutta l’intenzione di proseguire per la sua strada e di mantenersi a debita distanza dalla coinquilina.