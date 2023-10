Nella Casa del Grande Fratello, Valentina Modini ha confidato a Rosy Chin il suo interesse nei confronti di Paolo Masella, il macellaio romano “belloccio”. La gieffina non si fa problemi riguardo al fatto che Paolo sia più giovane di lei, perché nonostante la sua età apprezza il fatto che sia molto maturo: “C’è molta esperienza di vita in Paolino”, ha commentato la ristoratrice.

Valentina è interessata a Paolo

Tuttavia, Valentina ha difficoltà ad avvicinarsi a Paolo, probabilmente a causa del suo passato complicato. Ma sente che c’è un’attrazione reciproca: “Abbiamo quattro anni di differenza ma è molto maturo. A me piace proprio perché è uomo. Quando sento parlare questo ragazzo… in tugurio parlavamo delle figure dei papà. Lui si incupisce un sacco e non sai come andare ad affrontare la cosa. E’ molto sicuro di sé. Per me ha delle caratteristiche che nei ragazzi non ho mai trovato, una maturità così. Poi è ovvio, è ragazzino quando scherza… Letizia mi ha detto che quando hanno parlato di me lui non mi ha detto niente perché si chiude. Abbiamo tante cose in comune, non mi sembra il classico che fa lo scemo con tutte”.

Valentina, dopo aver vissuto diverse delusioni amorose, ha deciso di non prendere l’iniziativa a meno che non riceva qualche segnale da Paolo. Insomma, per ora preferisce andarci con i piedi di piombo. Rosy Chin, però, la incoraggia ad essere più audace e a cogliere le opportunità che si presentano.