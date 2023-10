Sono ormai diverse settimane che circola l’indiscrezione circa una possibile partecipazione di Antonella Fiordelisi a Pechino Express. Quello dell’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip è tra i nomi più accreditati insieme a quello di Enzo Salvi, Nicola Ventola, Jake La Furia e Aka7even.

Lo scorso settembre, intercettata da Tag24 alla Mostra del Cinema di Venezia, l’influencer campana non aveva commentato apertamente il rumor ma ha confermato che presto tornerà in tv: “Mi vedrete in televisione”, ha detto.

Il forfait di Sophie Codegoni

Anche Gabriele Parpiglia su SDL TV aveva confermato le voci circa la partecipazione di Antonella a Pechino Express: “Era tutto pronto: Sophie Codegoni, neo mamma, sarebbe dovuta partire in coppia con Antonella Fiordelisi come concorrente della nuova edizione di Pechino Express. “Selfie insieme a pranzo per festeggiare il nuovo lavoro in tv. Le rispettive agenzie che avevano dato l’ok per cifre e contratti, i primi rumors social. Poi all’improvviso tutto si è stoppato. Ed è successo quando Alessandro Basciano, all’oscuro di tutto, ha appreso la notizia ed è andato su tutte le furie. Questo perché una nuova esperienza lontana da casa, con la piccola Celine Blue nata pochissimi mesi fa, non sarebbe stata una scelta consona legata al rapporto madre – figlia”.

Nelle ultime ore, il nome della Fiordelisi per la nuova edizione di Pechino Express diventa sempre più “caldo”, e stando a quanto rivelato da Alessandro Rosica, l’ex vippona potrebbe andare in coppia con Estefania Bernal, 27enne modella argentina ed ex naufraga de L’Isola dei Famosi.