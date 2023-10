Fedez sarà dimesso questo pomeriggio dall’ospedale Fatabenefratelli di Milano, dopo è ricoverato dal 28 settembre.

Nella giornata di ieri, Chiara Ferragni aveva risposto ai cronisti in attesa fuori dall'ospedale, dove il rapper è ricoverato da giovedì scorso a causa di due ulcere che gli avevano provocato un'emorragia interna. "Sta meglio" aveva affermato l'imprenditrice digitale. Dopo giorni di silenzio social era inoltre tornata su X per ringraziare il follower per l'affetto: "Vi leggo e vi sono grata".

Un sospiro di sollievo e uno spiraglio di ottimismo dopo giorni di grande apprensione. La Ferragni, tornata in fretta e furia da Parigi, è sempre stata vicino al marito. Nei giorni scorsi, scortata dalla guardia del corpo, aveva portato anche il figlio Leone dal papà senza tuttavia commentare le condizioni del rapper. Durante la degenza Fedez è stato costantemente monitorato dal team di Chirurgia d’urgenza e oncologica diretto da Marco Antonio Zappa. Domenica scorsa era stato bloccato un secondo sanguinamento grazie a un’endoscopia, senza necessità di ulteriori trasfusioni.