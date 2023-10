Il televoto flash manda a casa Lorenzo Remotti. Il calzolaio del Grande Fratello dice di essere felice, ma la sua espressione lo tradisce. Lui, insieme ad alcuni coinquilini, era sicuro di essere tra i concorrenti “forti”, ma non ha fatto i conti con la “regina” di questa edizione, Beatrice Luzzi.

Durante la puntata di giovedì 5 ottobre, Alfonso Signorini ha aperto un televoto flash a eliminazione. Il concorrente che ha dovuto abbandonare la casa di Cinecittà è stato Lorenzo Remotti. Il calzolaio è stato uno di quelli che si è scagliato più duramente contro Beatrice Luzzi.

Lorenzo, forte di essere molto amato all'interno del gruppo, ha fatto diversi scivoloni nei confronti dell'attrice. Le parole dette nei giorni scorsi da Lorenzo nei confronti di Beatrice hanno fatto indignare in molti: “Il motivo principale per cui quella donna è così è perché ha una mancanza d’affetto pazzesca da parte del lato maschile. Se avesse un uomo che la facesse contenta nel senso completo, che le desse affetto... Sarebbe completamente un’altra persona ... Invece così tira fuori tutto il lato negativo”.

Il brutto gesto contro Beatrice Luzzi

La sua eliminazione ha lasciato increduli tutti, ma non il pubblico da casa che ne richiedeva l’ha richiedeva a gran voce. Prima di uscire dalla Casa, Beatrice si è avvicinata per salutarlo, ma lui la rifiuta. Un gesto davvero brutto. Il calzolaio una volta arrivato in studio si giustifica così: “Se l'avessi salutata non sarei stato coerente”.