Durante la puntata del Grande Fratello del 5 ottobre si è tornato a parlare del rapporto tra Heidi Baci e Massimiliano Varrese. Tra i due le cose si sono decisamente raffreddate a causa dei continui “no” della ragazza di origini albanesi, e negli ultimi giorni è stato Vittorio Menozzi ad attirare la sua attenzione.

Heidi: "Massimiliano mi fa venire l'ansia"

I due sono apparsi molto complici, trascorrendo molto tempo insieme. Tuttavia, Heidi spesso torna a parlare di Massimiliano: nonostante abbia un interesse reale, la ragazza ha deciso di non volersi intromettere nella vita famiglia dell'attore, ancor di più dopo aver visto la lettera ricevuta dalla ex e dalla figlia. "Sto cercando di chiudere tutti i ponti con Massimiliano, mi fa venire l'ansia", ha detto la ragazza durante uno dei confessionali.

Heidi: "Vittorio? Lui va con calma..."

Ben diverso il suo parere su Vittorio: "Lui è leggero, va con calma - ha aggiunto -. Mi piace per questo". In puntata, la ragazza ha poi voluto precisare il senso delle sue parole: "Io non vorrei mai mettere in confronto le persone perché ognuno è speciale a modo suo. Con Massimiliano ci sono dei limiti: lui ha una famiglia, una figlia e bisognerebbe amare prima la figlia, poi lui. Io vedo molto più lontano, non ho voglia di sbagliare, perder tempo e far soffrire. Max è un uomo saggio, da cui si può imparare molto, invece Vittorio è leggero e sto bene con lui". In tanti credono a questa storia, mentre l’unico contrario è proprio Massimiliano che nel confessionale precisa: "Li vedo come due compagni di classe".

Alfonso Signorini ha voluto poi parlare proprio con Massimiliano, per dargli alcuni consigli. "Tutto questo pressing, nei gesti, negli sguardi - ha sottolineato il conduttore - forse potrebbe produrre in lei degli effetti contrari portandola ad allontanarsi. Perché non provi ad essere più leggero, a scherzare con lei e a farla ridere?".