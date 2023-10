Beatrice Luzzi sarebbe stata ad un passo dal vestire i panni di Lucrezia Van Necker, la perfida di Elisa di Rivombrosa, ruolo poi interpretato da Jane Alexander.

Il retroscena è stato svelato dalla stessa attrice nella Casa del Grande Fratello, e Jane non è rimasta di certo in silenzio: “Le cose sono molto più semplici di come le vede la signora Luzzi. Entrambe abbiamo fatto un provino, lei è stata scartata. Dopo più di 20 anni potrebbe farsene una ragione”, ha scritto sui social.

Risposta che è stata mostrata a Beatrice, che ha così replicato: “Mi ha sfilato quel ruolo perché io ero appena uscita da Vivere, feci un provino molto bello e avevo il ruolo in mano e alla fine mi dissero ‘abbiamo dovuto mettere lei’. Non mi chiederai chi o come, per favore, però andò così. Lo sottoscrivo proprio. […] Difficile parlare di parole, i fatti danno ragione a lei”.

Massimiliano Varrese, però, ha fornito un’altra versione della vicenda, spezzando ovviamente una lancia a favore di Jane Alexander: “Voglio spezzare una lancia in favore di Jane, è una mia cara amica, è una persona che stimo e apprezzo. Penso che questa cosa dei ruoli rubati sia una cosa da sfatare, è brutto parlare male dei colleghi”. “Non ho parlato male – ha replicato Beatrice Luzzi –. Ho solo spiegato a Valentina perché ho reagito in quel modo quando lei mi ha fatto quel nome”.