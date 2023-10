Ospite di Casa Chi, Samantha De Grenet ha detto la sua sulla nuova edizione del Grande Fratello.

"Manca un maschione come Antonino Spinalbese"

“Trovo il cast molto carino, ma nella Casa manca un ‘maschione’, quel ‘maschione’ che fa vibrare le femmine e magari non solo loro. Un Antonino Spinalbese, no? I ragazzi nella Casa sono cuccioli, gli manca quel sex appeal che si ha solo dopo una certa età. Quello che ti guarda da lontano però fa finta che non gli interessi, poi ritorna, ti fa la battuta, insomma quello che ti fa stare un po’ sul fuoco. Neanche nella mia edizione c’era un uomo così. C’era Giulia Salemi con Pierpaolo Pretelli, poi c’era Rosalinda Cannavò con Andrea Zenga… Sono carini, ma a me non fanno né caldo né freddo”.

Samantha ha poi svelato chi vorrebbe vincesse l’attuale edizione: “Beatrice Luzzi, sarebbe fantastico. Finalmente una che non è proprio tenera, che dice le cose come stanno, che non ha problemi nel sentire il giudizio degli altri e va avanti per la sua strada. Sarebbe scontato se vincesse la montanara, Giselda Torresan”.

Su Heidi Baci, invece: “Sicuramente è una bellissima ragazza, però ci crede troppo, se la sente troppo calda. Pensa di essere Audrey Hepburn, ma siamo molto lontani. Esce fuori perché vicino non c’è niente, se avesse qualcuno di forte vicino non uscirebbe così. Se mio figlio si fidanzasse con Heidi, io lo disconosco perché lo avrei fatto più intelligente”.

Samantha ha poi ammesso di conoscere soltanto tre concorrenti del Grande Fratello e di essere incuriosita dal flirt di Beatrice Luzzi con l’attore di Hollywood: “Conosco Fiordaliso, ma non siamo amiche. Poi la Luzzi e Massimiliano Varrese. Beatrice non mi ha mai raccontato del flirt con l’attore hollywoodiano, e quando Signorini l’ha detto l’atra sera io sono andata subito su internet e non è uscito niente”.