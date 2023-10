Beatrice Luzzi è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse della nuova edizione del Grande Fratello.

L’attrice è un personaggio assolutamente divisivo: o la sia ama (il pubblico) o la si odia (i coinquilini). Favorita degli spettatori, Beatrice è stata protagonista di sfuriate con Rosy Chin e Massimiliano Varrese, ed è stata forse l’unica a movimentare i ritmi soporiferi che hanno caratterizzato queste prime settimane nella Casa.

Nella scorsa puntata, Alfonso Signorini aveva accennato ad un flirt clamoroso che Beatrice avrebbe avuto in passato con un celeberrimo attore di Hollywood. In attesa di sapere se in una delle prossime dirette se ne parlerà in maniera più approfondita, il settimanale Chi in edicola oggi ha pubblicato alcune foto che risalgono al 2004, nelle quali la gieffina è in compagnia niente poco di udite udite, Gerard Butler (il Leonida di 300, tanto per intenderci).

(foto settimanale Chi)

Il flirt estivo tra Beatrice Luzzi e Gerard Butler

“Beatrice Luzzi e Gerard Butler. Insieme. Forse non esattamente una relazione, piuttosto un flirt. Nato sull’asse Hollywood-Cinecittà perché… Perché magari si può anche finire per incontrarsi a Ischia. E magari nel mese più promettente dell’estate: a giugno – si legge sul noto settimanale -. L’occasione è l’Ischia Global Fest. La cornice? Il Regina Isabella a lacco Ameno, uno degli hotel più amati dalle star internazionali. Ma davvero? Ma sul serio? Ma certo. I due si incontrano allora quasi per caso, incrociano gli sguardi, scambiano due parole. Beatrice è forte sulle lingue, da ragazza ha trascorso diversi periodi all’estero, soprattutto per i suoi studi. Lui è magnetico, lei pure. Il bacio è naturale conseguenza. Il Festival dura una settimana e loro la trascorrono l’uno in compagnia dell’altra. Tanto che Beatrice finisce per accompagnarlo anche sul set, Gerard deve fare delle foto per un giornale. Del resto, sta diventando qualcuno nel mondo del cinema a stelle e strisce. Eh già, perché quando lui e le si incontrano corre il 2004, lui è il Terry Sheridan al fianco di Angelina Jolie versione Lara Croft in Tomb Raider. Lei, dalla sua, sull’onda del successo di Vivere è approdata persino a recitare in una pellicola di Guy Ritchie. E poi? E poi quell’estate Gerard trova l’amore con un’altra attrice italiana, Chiara Conti, salita alla ribalta grazie a Non è la Rai, mentre Beatrice rimane orgogliosamente e felicemente single fino all’incontro fulminante con Alessandro, il babbo dei suoi due figli, Valentino ed Elia”.