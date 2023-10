Heidi Baci è stata la protagonista indiscussa della puntata del Grande Fratello del 2 ottobre. Prima l’ennesimo rifiuto in diretta televisiva a Massimiliano Varrese, poi l’acceso confronto con Anita Olivieri, terminato con le lacrime della bionda manager romana.

La ragazza di origini albanesi è senza dubbio una delle figure principali emerse durante questi prime settimane del reality show condotto da Alfonso Signorini, e forse l’unica, insieme a Beatrice Luzzi e a Massimiliano Varrese, a smuovere le acque in un’edizione parsa fino ad ora decisamente sotto tono.

Ieri sera, Heidi ha rifilato un nuovo due di picche a Massimiliano: “Non mi piaci”, gli ha detto guardandolo negli occhi dopo che Cesara Buonamici le aveva chiesto una “dichiarazione inequivocabile”. Poi il confronto con Anita, dal quale è uscita vincitrice: “Ti stai arrampicando sugli specchi con queste chiacchiere a tavola da 12enne. Hai presente con chi stai parlando o no? Ti sembro un’idiota?”.

"Heidi è super fidanzata": la segnalazione

Intanto, poche ore fa, alcuni inquilini si sono dedicati al gossip. Secondo Ciro e Lorenzo, Vittorio Menozzi sarebbe molto interessato ad Heidi, ma sarebbe frenato per paura di fare la stessa fine di Varrese. Letizia, invece, ritiene che questo pericolo non esista, perché ad Heidi il modello parmigiano piace molto. Nel frattempo, è arrivata in direct a Deianira Marzano una segnalazione che, se dovesse essere confermata, potrebbe stravolgere gli equilibri all’interno della Casa: “Heidi è super fidanzata, non capisco perché non lo dice e mantiene questa farsetta con Massimiliano, segno che le conviene così. E per di più, quello che mi sconvolge è che il fidanzato ha deciso di sottostare a questa cosa”.