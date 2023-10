E’ tempo di gossip nella Casa del Grande Fratello. Ciro, Lorenzo e Letizia, sono convinti che sia imminente un flirt tra Heidi Baci e Vittorio Menozzi, e ne parlano in piscina. Secondo l’attore napoletano, il modello è intimidito dall’idea di trovarsi nella stessa situazione di Massimiliano Varrese, e teme di ricevere un rifiuto davanti a tutta Italia, motivo per cui si sente frenato.

Secondo Letizia, invece, i timori di Vittorio sono infondati, in quanto secondo lei il gieffino piace alla ragazza di origini albanesi. Più tardi, in piscina arriva anche Valentina e, spinta dalla Petris, ammette che c’è un ragazzo che potrebbe piacerle. Non pronuncia mai il suo nome ad alta voce, ma dice che ha venticinque anni ed è molto legato proprio alla stessa Patrizia. Non è difficile intuire a chi siano rivolte le attenzioni della Modini: si tratta di Paolo. Ma, almeno per il momento, lady Fagiana non ha alcuna intenzione di mettere in atto un piano per conquistarlo.