Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, Beatrice Luzzi, rispondendo ad una provocazione di Ciro Petrone, ha ammesso di avere di avere una pseudo-cotta per un coinquilino. L’attore napoletano ha indicato Marco Fortunati, ma Beatrice ha negato, così come ha negato l’insinuazione di Alfonso Signorini che credeva si trattasse di Massimiliano Varrese.

A svelare il nome è stato proprio l’ex Eva Bonelli, lasciandosi andare ad una serie di complimenti espliciti per uno di loro. “L’uomo misterioso” è Giuseppe Garibaldi: “Lo trovo un ragazzo molto generoso, coraggioso e con un bel fisico, sportivo. Poi effettivamente ho un debole per la Calabria”.

Anita Olivieri, frase choc su Beatrice Luzzi

In casa è subito esploso il gossip, con i gieffini che hanno iniziato a fare supposizioni circa una presunta liaison tra l’attrice e il collaboratore scolastico calabrese. Allora, Beatrice e Giuseppe hanno deciso di inscenare un finto flirt per far credere ai loro coinquilini che potrebbe nascere qualcosa. Ma a non passare inosservato è stato un commento di pessimo gusto di Anita Olivieri, che riferendosi alla Luzzi ha detto: “Maria, magari si fa una bella sco**ta!”.

Le parole della bionda manager romana hanno scatenato l’ira degli utenti su Twitter, che in queste ore stanno chiedendo a gran voce che vengano presi provvedimenti nei confronti della concorrente. La produzione farà finta di nulla o interverrà?