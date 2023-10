Lorenzo Remotti non ha mai nascosto la sua avversione nei confronti di Beatrice Luzzi, e lo ha palesato per l’ennesima volta ai suoi compagni di avventura. Ma lo ha fatto in un modo decisamente discutibile, alludendo al fatto che se l’attrice ha questo carattere spigoloso è perché non ha al suo fianco un uomo “che la fa contenta nel senso completo”.

“Il motivo principale per cui quella donna è così è perché ha una mancanza d’affetto pazzesca da parte del lato maschile. Se avesse un uomo che la facesse contenta nel senso completo, che le desse affetto. Sarebbe completamente un’altra persona. Secondo il mio punto di vista. Sarebbe molto, ma molto più docile. Invece così tira fuori tutto il lato negativo.

Personalmente non mi ha fatto niente, ma vedo come si comporta una persona e valuto. Se lei si comporta in una maniera scorretta con un’altra persona, io lo noto e penso che sia il tuo modo di essere. Se sei scorretta e te la prendi col più debole del gruppo, io lo noto”.

La nostra speranza è che Alfonso Signorini mostri in puntata quanto dichiarato da Lorenzo Remotti, e che vengano presi provvedimenti nei confronti del calzolaio