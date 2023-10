Un gioco proposto dagli autori del Grande Fratello ha fatto esplodere una vera e propria bomba tra le mura della Casa di Cinecittà. Ai concorrenti è stato chiesto di scrivere tre cose che non gli piacciono riferite ad altrettanti coinquilini. L’obiettivo della produzione è stato raggiunto, visto che di lì a poco si è scatenato un putiferio dovuto al fatto che tutti (o quasi) si sono scagliati contro Beatrice Luzzi, alla quale sono state rifilate cattiverie da almeno 12 gieffini.

Tutti contro Beatrice Luzzi

Ma l’attrice non è di certo una che indietreggia dinanzi alle avversità, ed è stata in grado di tenere testa, anzi di stravincere il confronto con i compagni di avventura, nonostante fosse attaccata simultaneamente da più fronti. “Tutti gli altri sono perfetti? Ci sono solo io che ho questi difetti? Sempre le stesse cose, è una cosa penosa. Che sono falsa, che scrivo copioni… Cattiverie disumane ingiustificate e senza contenuto. Cambiate bersaglio. Le ho sentite tutte. Non è possibile che gli altri siano perfetti. E’ che volete dire la stessa cosa sempre alla stessa persona. Per tre settimane scrivete le stesse cose? Di una persona non vuoi notare una cosa e di un’altra la noti per tre settimane. Mi rode!”.

E ancora: “Più fate così e più mi mettete al centro dell’attenzione, basta! E’ tre settimane che mi dite le stesse cose, mi state rendendo sempre più protagonista, e io non voglio. Mi comporto benissimo in questa Casa. Voi non lo capite che mi rendete sempre più protagonista, il copione è scritto da voi. Sono tre settimane che mi state dicendo che sono una falsa, ma vi sembro una falsa?!”.

Varrese choc su Beatrice: ecco cos'ha detto

Questa mattina il clima che si respira nella Casa è ancora tesissimo, e Massimiliano Varrese, uno dei principali antagonisti di Beatrice, si è lasciato andare ad un’affermazione che ha già scatenato il putiferio sul web. Parlando con Ciro Petrone, l’ex Carramba Boy ha suggerito di ignorare la Luzzi per indurla ad abbandonare il reality: “Nessuno deve parlargli o risponderle più”. Un atteggiamento che rasenta il bullismo, e che fa tornare alla mente a quanto avvenne nella passata edizione a Marco Bellavia. Il Grande Fratello prenderà provvedimenti o nicchierà?