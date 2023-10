E’ ormai certa la crisi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Nelle scorse ore, le immagini di un trasloco da parte dell’ex tronista di Uomini e Donne, non sono passate inosservate e hanno contribuito ad aumentare l’alone di mistero. “Stiamo andando alla casa nuova, è arrivato il traslocatore – ha spiegato l’ex vippona -. Ci sono novecentomila pacchi da sistemare tra vestiti, mobili e altre varie cose. Ci aspetta una giornata lunghissima”.

Ma che fine ha fatto Alessandro? A chiederselo sono i numerosissimi fan della coppia, che sperano che tra i Basciagoni torni il sereno dopo l’ultimo periodo decisamente complicato. La situazione attuale tra i due non è ben chiara. La proposta di matrimonio sul red carpet a Venezia più di un anno fa e la nascita di Celine Blue sono stati i momenti all'apice della loro storia che da quel marzo 2022, quando finì la sesta edizione del Grande Fratello Vip in cui si sono conosciuti, non si sono più separati, o quasi. Qualche crisi di coppia, come capita a chiunque, non l'hanno tenuta nascosta, ma ne hanno sempre poi parlato anche con milioni di follower che li seguono sui social.

La crisi tra Sophie e Alessandro

Negli scorsi giorni però, prima l'assenza dell'anello di fidanzamento dalla mano di lei, poi la presunta paparazzata di lui in aeroporto con un'altra, hanno fatto ripiombare tutti del dramma di una possibile separazione. Oggi, poi, si aggiunge quello che è un trasloco per Sophie Codegoni e la figlia: “Ma è davvero finita?”, si stanno chiedendo i fan.



“Questa è la mia parte preferita di tutti i traslochi - ha detto l'influencer sui social -: mettere in ordine tutti i cassetti. Aiuto! Lei nel mentre scialata con la camera più grande della casa, la sua prima cameretta. Questa casa, rispetto all'altra, è un po' più piccola e non ci sta tutto. Sto provando a sbolognare qualcosa a casa della nonna, ma niente”.