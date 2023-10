Federico Nicotera, in un’intervista per il settimanale Mio, è tornato a parlare della rottura con Carola Carpanelli dopo il confronto andato in onda alcune settimane fa a Uomini e Donne.

Federico Nicotera, cos'è successo con Carola dopo il confronto

Come ha rivelato l’ex tronista, quella è stata l’ultima volta in cui i due ex protagonisti del dating show di Canale 5 si sono visti: “Le nostre strade si erano divise già appena finita la storia. Come abbiamo detto a Uomini e Donne, ho provato ad avere un confronto e c’è stato in studio. Ma, dopo quell’incontro, non c’è più motivo di rivederci o risentirci. Carola ha chiarito che l’amore non c’è più, quindi è tutto inutile. Ero già convinto prima, ma adesso lei lo ha detto apertamente che non è innamorata. E’ un dato di fatto. Abbiamo vissuto bei momenti, un bel periodo, e sicuramente anche a lei avrà fatto male quando è finita, ma da qui a parlare di amore ce ne vuole”.

Poi Federico ha aggiunto: “Non è stato facile dopo la registrazione, sono stato male, anche se non lo do a vedere perché penso che alcune cosa vadano vissute da soli. Non nego che il confronto mi ha fatto male e che io avrei evitato, anche perché ero arrivato a non pensare più alle dinamiche che ci hanno portato a lasciarsi. Sentirsi dire apertamente ciò che pensavo, inoltre, è stato doloroso”.

Le ragioni della rottura

Sulle ragioni della rottura, l’ex tronista ha ribadito: “Aver bruciato le tappe può aver influito, ma siamo due persone impulsive e istintive. Non so se le cose sarebbero andate diversamente facendo tutto gradualmente. Io ho una concezione romantica e credo che, se due persone stanno bene insieme, l’essere andati a convivere così presto non dovrebbe essere un problema. Anche perché non stavamo insieme h24, quindi non era una convivenza soffocante. I reali motivo dell’addio, però, vanno ricercati in una differente visione della vita. Non dico che una o l’altra sia sbagliata, ma bisogna assomigliarsi per poter stare insieme nel quotidiano. Avendo idee così contrastanti si fa fatica. Di base è mancata quella cosa in più che comunemente chiamiamo amore, e che dà la forza di andare avanti […]. Secondo me da parte sua c’è stata una forte infatuazione, l’amore lo si capisce dopo. Se invece la decisione è stata quella di chiudere dopo due mesi davanti ai primi problemi, allora forse l’amore non c’era”.

Federico Nicotera ha poi detto la sua su un’eventuale salita sul trono di Carola Carpanelli: “Confermerebbe ciò che penso, e cioè che ha fatto tutto per visibilità. Ognuno vive le situazioni in modo personale. Se sentisse di salire sul trono, ben venga. Non mi farebbe stare bene, anche se in maniera matura dovrei augurarle di trovare la persona giusta per lei”.

Ed in merito ad un possibile ritorno di fiamma: “Ci ho sperato fino a poco tempo fa, ma dopo l’ultima registrazione non penso proprio”.