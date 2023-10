Dopo settimane di “calma piatta”, nella Casa del Grande Fratello iniziano a venir fuori le prime potenziali dinamiche amorose. Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi amoreggiano, Samira Lui ha rivelato di nutrire un interesse nei confronti del bidello calabrese e adesso Paolo Masella è uscito allo scoperto su Letizia Petris.

Ieri, Garibaldi ha confidato a Letizia dell’interesse del macellaio, ma lei ha dichiarato che non tradirebbe mai il fidanzato: “Sì me lo state dicendo tutti che lui ha un interesse e che gli piaccio. Io non lo so, devo dire che non me l’ha mai detto sinceramente. Eh, non si espone con me in quel senso. Sono lusingata perché è un ragazzo magnifico e posso solo dire cose belle su di lui. Però io ho una persona fuori che amo tanto e quindi continuo con le mie idee. Non vengo di certo al Grande Fratello a trovare l’amante. Non esiste io non faccio questo tipo di cose. Gli voglio un bene dell’anima e per me è già un amico. Lui è fondamentale per me qui dentro. Sono anche certa che mi porterò fuori la sua amicizia. Ma questo al 100%. Però ricordiamoci che io ho una persona fuori, sono fidanzata, sono innamorata e anzi, ci soffro pure di non poterci stare insieme”.

Letizia si confida con Angelica

Letizia si è poi confidata con Angelica Baraldi, dicendosi spiazzata dal fatto che Paolo provasse determinate cose nei suoi confronti: “Non pensavo che lui provasse certe cose. L’avevo chiesto anche a Rosy e alla Fiorda. Tutti mi dicevano che si vede che ci vogliamo tanto bene, ma che uno intelligente vede palesemente che è un bene da amici. Anche perché per come sono fatta io se voglio fare qualcosa lo faccio. Poi sono così matta che vengo al GF a fare le corna al mio ragazzo? Per me Paolo è quasi la persona più importante qui dentro. Lui è una persona veramente meravigliosa. Però non ho dubbi che voglio continuare la mia vita come prima. Non ho proprio intenzione di tradire nessuno. Resta il fatto che lui è speciale e ci tengo moltissimo”.