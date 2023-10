Elenoire Ferruzzi ha nuovamente litigato con un suo hater e si è lasciata scappare nuovi retroscena sul Grande Fratello.

“Ma cosa c’entra il GF ma che ignoranza! Ma il GF per me è stato un lavoro! Ma come si può paragonare l’esperienza di una persona a un gioco, un lavoro che ha fatto! Ma riprenditi! Che cosa mi doveva insegnare un gioco dove sono stata stra-pagata per partecipare, dov’è tutto finto, dove gli autori ti dicono quello che devi fare. Cosa avrebbe dovuto insegnarmi sentiamo? Ahaha. […] Perché tu credi ancora che io sia stata sbattuta fuori magari con il vostro televoto? Ahahah ma svegliati! È tutto pagato, anche le umiliazioni tesoro”.

Quella di Elenoire Ferruzzi è una replica ad un suo detrattore, ma allo stesso tempo le sue parole mettono in imbarazzo il reality show condotto da Alfonso Signorini, dato che l’ex vippona ha parlato in maniera inequivocabile di manipolazione da parte degli autori e di finzione.