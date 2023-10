E’ stato svelato il cast della nuova edizione di Pechino Express. L’annuncio è arrivato pochi minuti fa direttamente dagli account social del game show di Sky.

“Vi presentiamo i viaggiatori della prossima edizione di Pechino Express, pronti a partire per la rotta del Dragone. Alla conduzione uno splendido Costantino della Gherardesca accompagnado da un inviato molto speciale: Gianluca Fru dei The Jackal. Attraverseremo il Vietnam, Laos e arriveremo in Sri Lanka”.

Tra i nuovi concorrenti del game show ci sarà anche Antonella Fiordelisi, reduce dall’esperienza nella settima edizione del Grande Fratello Vip, che sarà in coppia con la modella argentina Estefania Bernal.

Di seguito il cast completo:



Fabio ed Eleonora Caressa

Damiano e Massimiliano Carrara

Artem e Antonio Orefice

Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi

Nancy Brilli e Pierluigi Iorio

Kristian Ghedina e Francesca Piccinini

Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo

Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi