La presunta (e momentanea) rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano continua a tenere con il fiato sospeso i numerosissimi fan della coppia. La cosa ormai certa è che tra i due ex concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip è calato il gelo: alcuni giorni fa, l’influencer è apparsa senza tolta l’anello di fidanzamento con il quale il dj le aveva chiesto di sposarlo un anno fa sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Il gesto, ovviamente, non ha fatto altro che alimentare le voci riguardo una possibile rottura tra i due.

A ciò si aggiunge che, nelle la scorsa settimana, sul web è spuntata una foto di Alessandro mentre parla in aeroporto con una ragazza “misteriosa”. Ma non solo. Sophie aveva poi postato (e in seguito rimosso) tra le sue Instagram stories una canzone di Shakira che parla di tradimento. Secondo alcuni fan la storia è stata cancellata proprio per evitare fraintendimenti; per altri, invece, si tratterebbe di un messaggio indirizzato proprio a Basciano.

"Alessandro è Sophie sono in crisi"

A fare chiarezza sullo scatto “rubato” di Alessandro in compagnia di questa misteriosa ragazza è stato Amedeo Venza, amico intimo dell’ex vippone, nel corso di Casa SDL: “Mi attengo a quello che mi ha detto Ale, era una ragazza che si è seduta lì e gli ha chiesto delle informazioni, tra l’altro in inglese quindi lui ci ha capito poco, e c’era un’altra ragazza che li ha fotografati. Se due persone non possono neanche parlare… Quello che vi posso dire è che Alessandro è in crisi con Sophie, è ufficiale. Penso che da parte di entrambi ci sia la volontà di recuperare, se si può recuperare. A Basciano dispiace per questo periodo, ma secondo me ci regaleranno ancora delle belle sorprese”.

La proposta di matrimonio a Venezia

Poco più di un anno fa Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si prendevano il red carpet di Venezia rendendosi protagonisti di un inatteso siparietto amoroso, con la proposta dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne che chiese in sposa la Bonas di Avanti un altro. La chiacchieratissima proposta andava a coronare l’amore della coppia, che avrebbe poi portato anche alla nascita della prima figlia, Céline Blue, il 12 maggio scorso. La relazione tra i due ex vipponi ha però vissuto numerosissimi alti e bassi, con vari tira e molla, liti e voci di crisi che hanno messo a repentaglio la loro storia. Delle nozze, poi, non si è più avuta alcuna notizia, costando alla coppia varie critiche per la platealità del gesto mirato solo alla visibilità.