La nuova edizione del Grande Fratello in versione “ibrida” (Vip e Nip) stenta a decollare nonostante i tentativi di Alfonso Signorini di creare qualche ship che possa rianimare il reality show dal torpore che ha caratterizzato il primo mese.

Il conduttore, oltre a puntare sulle storie, sta spingendo affinché nascano delle love story all’interno della Casa più spiata d’Italia. Condizione che, però, difficilmente si verificherà, visto che la maggior parte delle donne sono già impegnate. Tuttavia, alcune fonti fanno sapere che ai casting in molti hanno mentito e si sarebbero professati single.

Signorini ha provato in tutti i modi a sfruttare presunti flirt, cercando di avvicinare alcuni concorrenti per spingerli ad una possibile ship. Sta di fatto che, dopo l’ennesimo rimbrotto del conduttore per la poca intraprendenza, alcuni inquilini hanno sbottato: “Ma Alfonso, qui siamo tutti fidanzati!”. Una frase che avrebbe fatto infuriare il conduttore, in quanto ai casting alcuni dei concorrenti che sono fidanzati avrebbero detto di essere single.