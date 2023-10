Hanno spiazzato alcune confidenze fatte da Samira Lui ad alcune coinquiline della Casa del Grande Fratello.

L’ex Professoressa de L’Eredità, dopo essere stata incalzata da Valentina Modini, Heidi Baci e Anita Olivieri, avrebbe lasciato intendere di essere interessata a Giuseppe Garibaldi, il collaboratore scolastico calabrese che non ha mai nascosto di nutrire un certo interesse nei confronti della gieffina. Peccato che la Lui è fidanzatissima!

Intanto, sui social in molti hanno notato che Samira avrebbe iniziato a nutrire interesse per Giuseppe quando quest’ultimo si è molto avvicinato a Beatrice Luzzi, la “queen” di questa edizione. Altri, invece, hanno puntato il dito contro l’ex volto di Tale e Quale Show, il cui obiettivo sarebbe quello di far nascere una ship e ritagliarsi qualche clip in puntata.