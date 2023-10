Nella Casa del Grande Fratello, Rosy Chin ha deciso di scusarsi con Beatrice Luzzi: “Credo di averti fatto male involontariamente, ti ho fatto provare disagio all’inizio e non lo meritavi”, le parole della chef.

L’attrice si commuove e ringrazia la coinquilina, che continua nelle sue scuse: “Ci siamo scontrate, non ci siamo capite, ma non volevo farti quello che ho subito per tutta la vita. Non l’ho fatto volontariamente, l’ho fatto per protezione. Perdonami”. Rosy ammette che tutto quello che ha detto è stato solo dettato da quanto accaduto tra loro, e le chiede di abbassare le difese. La Luzzi ricambia e chiede alla sua coinquilina di fare lo stesso.

Giuseppe smaschera Rosy

Entrambe sembrano voler deporre le armi e provare a recuperare il loro rapporto. “Dovevo dirti queste parole adesso, non fuori”, conclude Rosy. Ma Giuseppe Garibaldi, presente al confronto, rivolgendosi alla chef afferma: “Non mi aspettavo che ritornassi a votarla”. Rosy si giustifica dicendo che aveva tre scelte, ma Beatrice sottolinea che lei non ha inserito la ristoratrice tra le sue.

Poco dopo, Rosy si allontana dal divano e Beatrice si rivolge a Giuseppe: “Tu non fai sconti. Sei un grande. Non ci avevo pensato. Lì per lì ci avevo anche creduto, mi sono persino commossa”, afferma l’attrice che, evidentemente, non crede del tutto alle scuse di Rosy.