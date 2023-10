Alessandro Basciano ha rotto il silenzio dopo che Sophie Codegoni aveva annunciato circa 24 ore fa la loro rottura.

L’ex vippone ci ha tenuto a spazzare via le voci relative ad un possibile tradimento da parte di lui, sottolineando che la relazione con la sua ormai ex fidanzata aveva subito numerose battute d’arresto nell’ultimo periodo.

“Avrei preferito evitare di rendere pubblico un momento così delicato, specie nell’interesse di nostra figlia. Tuttavia, mi trovo costretto a dare riscontro alle pressioni ricevute anche per non far passare un messaggio sbagliato. Io e Sophie stavamo già vivendo un momento di crisi (tanti cambiamenti), questo, mio malgrado, ci ha allontanati. Per chi pensa il contrario, sottolineo che non ho mai tradito Sophie, la rottura è dovuta ad una moltitudine di fattori, non di certo il tradimento. Vi prego di rispettare il momento e soprattutto nostra figlia. Ringrazio chi mi è vicino in questa situazione. Ora prego per la mia famiglia e il mio riposo”.

Stando a quanto riferito da Amedeo Venza, amico di Alessandro Basciano, il dj si trova in ospedale da ieri perché ha avuto “un calo di pressione per una serie di motivi…”.