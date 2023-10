E’ finita malissimo la relazione tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. L’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip e l’ex calciatore si sono lasciati ad inizio 2023, non senza accuse e recriminazioni reciproche.

Manila svela i motivi della rottura con Amoruso

Lo scorso sabato, l’ex vippona è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo insieme a Stefano Oradei, suo attuale compagno. Manila ha svelato i motivi della separazione da Amoruso: “La verità è che dopo la mia uscita dal GF non avevo nessuno che mi aspettasse, lui compreso. Da lì in poi era molto distaccato, ma io non ero cambiata, ma lui mi guardava in maniera differente. Non mi riconosceva, ma io ero quella di tutti i giorni. Ha iniziato a utilizzare modalità non accettabili. Lui sa bene i motivi per cui ci siamo lasciati. Erano le litigate troppo frequenti e anche in modalità sbagliate. Se una volta ti dico che mi ferisci e tu continui, allora mi vuoi perdere. Ho detto basta a delle modalità inaccettabili. Mi sentivo umiliata, denigrata e offesa. Dopo ha raccontato menzogne. Io ho preso una decisione con molto coraggio. Sono andata via dopo averci pensato da giugno a dicembre. Sono stati mesi tosti e sono successe molte cose”.

Poi ha aggiunto: “Cosa mi diceva? Mi diceva che non ero capace di fare nulla, che non gli interessava quello che facevo, non gli importava del mio libro. Io ho rispettato lui, ma non ho ricevuto la stessa cosa. Ho ricevuto cattiverie causate da lui che si è voluto vendicare di me. Gli insulti sui social sono partiti da lui quando ha fatto una diretta in cui ha detto che l’ho lasciato perché avevo un altro uomo da tempo. Violenza fisica? No, mai e poi mai. Però le parole possono ferire e tanto. Lui è stato l’artefice di una campagna di diffamazione. Io non l’ho mai tradito, ho iniziato a vedere Stefano a marzo 2023”.

La reazione di Lorenzo Amoruso

Parole forti, che sono inevitabilmente arrivate all’orecchio di Lorenzo Amoruso, il quale ha reagito pubblicando un aforisma de Il Calendario Filosofico: “Domenica 8: Provaci. Il dolore è temporaneo. Il rimpianto è per sempre”. In seguito, l’ex calciatore dei Rangers di Glasgow ha pubblicato un “Pensiero del giorno: “Il potere del silenzio. Un seme cresce in silenzio, ma un albero cade con grande rumore. La distruzione è rumorosa, ma la creazione è silenziosa. Cresci in silenzio”.