Nel 2021, Carolina Marconi ha parlato per la prima volta della sua lotta contro un tumore. Battaglia che l’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip ha poi vinto, e lo ha spiegato proprio durante la sua permanenza nella Casa di Cinecittà.

Lo scorso 20 settembre, Carolina ha pubblicato un lungo sfogo su Instagram nel quale ha rivelato che le hanno trovato qualcosa al fegato, e al contempo ha aggiunto che prima di capire di cosa si tratta dovrà fare ulteriori controlli.

Lo sfogo di Carolina Marconi

“Buongiorno amici. Ho pensato tanto prima di pubblicare questo post ma faccio quello che sento, dico sempre la verità anche perché mi avete fatto tanta compagnia nel momento più duro della mia vita. I risultati sono usciti mammografia-eco ok ma nella la tac c’è qualcosa al fegato (non c’è mai pace).

Quindi dovrò fare un’altra risonanza con il contrasto per vedere realmente di cosa si tratta. Ecco perché sono sparita, è stata una doccia fredda ero spaventata, devo solo aspettare che mi chiamino per effettuare tutto. Ieri quando mi ha telefonato il mio oncologo per dirmi che dovevo fare questo controllo non vi dico le mie gambe come tremavano, sentivo nuovamente il cuore accelerare e in quel momento tutto quello che stavo facendo improvvisamente non aveva più senso, ho avuto un vero e proprio blackout, ancora due settimane cavolo con il punto interrogativo. Poi io sono un soggetto ansioso ma come farò? Bisogna mettersi l’anima in pace, aspettare, pensare positivo e non sfasciarsi la testa prima di romperla […].

Le mie paure però non devono essere più forti del mio inconscio, ora penso solo a stare bene, lavoro, dipingo metto in ordine casa, il giardino, cucino, mente libera, inutile stare lì ferma nel letto a piangere”.

Carolina Marconi: "Non ho nulla, sto bene"

Pochi minuti fa, Carolina Marconi ha condiviso un nuovo post su Instagram nel quale ha raccontato che per fortuna la macchia al fegato è solo un angioma benigno: “Buongiorno a tutti, scusatemi non sono sparita ma sono state 3 settimane vissute nell’agonia più totale, un’attesa difficilissima in cui l’ansia ha preso completamente il sopravvento, ho cercato di distrarmi mantenendomi sempre positiva, ho fatto mille cose anche perché non volevo pensare al peggio, ero terrorizzata. Ieri alle ore 20:55 circa Ale tornando dal supermercato mi guarda dritto negli occhi e dice che lo ha chiamato il prof Marazzi… ‘Dimmi allora, anzi non mi dire nulla… No no, dimmi dimmi ti prego ma a bassa voce, anzi dimmi tutto subito veloce’. Mi sono chiusa le orecchie piangevo e ancora non sapevo la risposta, mi mancava il fiato. Allora? Dimmi. Ale ‘Non hai nulla, stai bene, la macchiolina di 9 millimetri è un angioma benigno. Sono scoppiata a piangere, ho urlato a squarciagola dalla gioia che mi ha sentito tutto il vicinato, ho chiamato subito la mia famiglia ma non riuscivo a parlare dalla voce tremante ma solo per dire loro ‘sto bene’. Ringraziando Dio, ha sentito le preghiere non solo le mie ma anche di tutti voi. Grazie di cuore per i tanti messaggi di affetto e sostegno nei miei confronti ricevuti in questi giorni di lunga attesa, non mi avete fatto sentire mai sola, ve ne sono grata mi avete fatto tanto bene. Non lo dimenticherò mai. Scusate non volevo farvi stare in pensiero, grazie ancora vi voglio bene sono strafelice. La vita è bella”.