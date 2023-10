“C’è una intervista spacciata per mia su una rivista. Vorrei consigliare alla giornalista, la prossima volta che usa il virgolettato, di assicurarsi che siano mie le parole e non un insieme di cose che ho detto in tv, e del pensiero della giornalista stessa. Abbiate rispetto del virgolettato…”.

E’ lo sfogo di Romina Power sul suo profilo Instagram, dove pubblica anche la copertina del giornale dove è stata pubblicata la "intervista".

Recentemente l’ex moglie di Al Bano è stata in tv ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha raccontato il suo viaggio a Medjugorje. “E’ stato un viaggio molto interessante per me - ha detto -, non credevo che mi toccasse così tanto. Ha riportato alla memoria tutto ciò che ho vissuto da bambina, perché a 6 anni sono stata ospite in un collegio e vi sono rimasta fino all’età di 11 anni”.

La produzione di Verissimo ha seguito tutto il viaggio di Romina a Medjugorje e le immagini sono state andate in onda nel corso dell’intervista della Toffanin.

La reazione dei followers di Romina Power

Il post pubblicato dalla Power ha scatenato una serie di commenti contro “taluni giornaletti da non leggere neppure dal parrucchiere”, commenta Monica. Le fa da sponda Maria: “E finalmente glielo hai detto, scribacchini che per un po' di notorietà si venderebbero pure la mamma, non hanno rispetto e vergogna. Brava Romina”.

C’è poi chi si preoccupa per la salute di Romina e scrive: “Romina ho ancora una richiesta, per favore, non andare in Australia, la guerra in Israele fa molta paura, abbiamo tutti paura, per favore. Ti amiamo molto”.

Consiglio che rimarrà sicuramente inascoltato. Romina Power e Al Bano saranno prossimamente in tour in Australia con tre tappe: il 21 ottobre a Sydney, il 23 ottobre a Melbourne e il 25 ottobre a Adelaide. E gli italiani di queste tre città sono pronti per riabbracciare la coppia ed a trasmettere loro tutto il calore e l’entusiasmo possibile.