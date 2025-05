Da mercoledì 7 maggio sono iniziate a Roma le riprese della quinta stagione di Emily in Paris. Se in questi giorni vi trovate nella Capitale, potreste imbattervi in Emily Cooper (Lily Collins), Marcello (Eugenio Franceschini), Gabriel (Lucas Bravo) o in qualche altro personaggio della serie Netflix. Nel cast c’è anche Raoul Bova.

Il settimanale Chi ha pubblicato gli scatti esclusivi del backstage, in cui si vede “l'attrice 36enne a Roma in centro, davanti Fendi e poi sulla terrazza Zuma, noto ristorante di cucina giapponese che appartiene alla griffe e si trova esattamente sopra la boutique. Quando si dice unire l'utile al dilettevole! Oggi gireranno sempre a Roma, ma nell'incantevole quartiere Coppedè, tra palazzi e fontane dal fascino senza tempo”.

Quale sarà la strada che Emily deciderà di percorrere? Al momento è ancora tutto da scoprire, ma nel finale della quarta stagione l’abbiamo lasciata in compagna del suo nuovo ragazzo italiano, Marcello, felice in giro per la sua nuova città ma ignara del fatto che il passato stava tornando prepotentemente a galla. Dopo aver accettato una proposta di lavoro, infatti, Emily ha deciso di restare in Italia ed ha anche affittato un appartamento, ignorando che Gabriel, dopo aver ricevuto le sue congratulazioni per la stella Michelin conquistata, ha capito di non poter fare a meno di lei e sembra intenzionato a raggiungerla a Roma.

Intanto, in occasione di un evento al quale ha partecipato, Mariavittoria Minghetti, tra le protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha avuto modo di incontrare uno degli attori di Emily in Paris. L’ex gieffina si è infatti scattata un selfie con Bruno Gouery, che nella serie veste i panni di Luc.