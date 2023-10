Stanno iniziando a sbocciare i primi amori nella Casetta di Amici. La nuova edizione del talent show di Maria De Filippi ha aperto i battenti da solo un mese, eppure tra gli allievi iniziano a nascere le prime passioni.

Dopo Mew e Matthew, i due cantanti che si sono lasciati andare a baci passionali, anche Holy Francisco e Sarah Toscano si sono avvicinati. Il cantante, così come Mew, risultava però fidanzatissimo prima di entrare ad Amici.

La sua ormai ex ragazza, Marika, dopo aver visto il daytime ha piazzato un like sotto la clip che riguardava il suo ex la sua nuova fiamma. Inoltre, i colleghi di Amici News, che hanno indagato sul loro rapporto prima e dopo che Holy Francisco facesse il suo ingresso nella scuola, hanno riportato la reazione a caldo di Marika: “Ieri abbiamo parlato con l’orma ex di Holy e quello che ci ha raccontato è che la loro frequentazione è terminata circa una settimana fa. Una sua risposta è stata: ‘Allora, ci eravamo presi un po’ di tempo di pausa in cui comunque ci sentivamo come se stessimo insieme, e poi circa una settimana fa ci siamo lasciati del tutto”.