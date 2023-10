Nella puntata del Grande Fratello di ieri si è tornato a parlare di Giselda Torresan. Sull’ultimo numero in edicola, il settimanale Chi ha dedicato un servizio alla concorrente del Monte Grappa andando a scavare tra le sue conoscenze. Possibile che non abbia altri interessi se non la montagna? Tra il pubblico aleggia il sospetto che la gieffina abbia un lato nascosto, eppure i suoi conoscenti assicurano che lei è proprio così.

“Mi chiamano il camoscio del Grappa”, racconta Giselda chiamata in confessionale da Alfonso Signorini nel corso della puntata. L’obiettivo del conduttore è palesemente quello di tentare di tirar fuori qualcosa da lei di diverso rispetto alle storie ormai sentite e risentite sui monti, ma la Torresan, però, non molla la presa. “Da piccola mi chiamavano la montanara, ma a me non importava. Oggi ho tanti sogni da realizzare: primo fra tutti quello di diventare guida alpina di media montagna e poi quello di riaprire la malga di mio nonno. Per questo voglio vincere il GF”.

Cesara Buonamici perplessa su Giselda Torresan

Di questo passo però portare Giselda in fondo al programma non sarà semplice. La concorrente ha infatti mostrato ben poco oltre alla passione per la montagna e sembra indossare costantemente una maschera che non lascia intravedere alcunché. Qualche settimana fa la 34enne ha raccontato di essere rimasta molto scottata da una storia d’amore che l’ha molto ferita e che oggi ha perso ogni volontà di dedicarsi alla ricerca di un compagno. Il suo stereotipo continua ad essere Mauro Corona, unica prerogativa: che ami la montagna. La sua versione però non regge e a metterla in dubbio è Cesara Buonamici: “Noi ovviamente ti crediamo, ma io a volte ho un po’ l’impressione che la montagna sia un modo per non dirci tutto di te. Ti abbiamo vista truccata, vestita, con i tacchi alti…”, osserva l’opinionista. “Possibile che in montagna tu sia sempre da sola? E che non desideri altro? Un uomo al tuo fianco cosa dovrebbe fare mentre sei in montagna?”.