Samira Lui furiosa durante la puntata del Grande Fratello di ieri sera. La gieffina si è scandalizzata di fronte all’insinuazione secondo la quale sarebbe gelosa di Giuseppe Garibaldi e del suo rapporto con Beatrice Luzzi.

Dopo essere stata convocata in Confessionale da Alfonso Signorini e aver visto una clip che riassume quanto accaduto negli ultimi giorni, l’ex volto de L’Eredità si è detta sconvolta del fatto che il filmato proposto dagli autori avesse suggerito la possibilità che le piacesse Garibaldi. “Sono scioccobasita – ha esclamato Samira -. La nostra è sempre stata un’amicizia anche se nella Casa avevano notato certe attenzioni da parte sua nei miei confronti. Sono andata a cercarlo perché lui aveva smesso di parlarmi. Mi sembra una follia dire che sono gelosa”.

Samira Lui furiosa alza la voce con Signorini

In diretta, quando Signorini l’ha interrogata a proposito dei motivi per i quali si è avvicinata a Giuseppe proprio quando lui si è allontanato per coltivare il rapporto con Beatrice, Samira ha perso la pazienza e alzato la voce contro il conduttore. “Non avrei dovuto considerarlo quando si è allontanato? Che c’entra? Avevamo un bel rapporto”.

Il video che inchioda Samira

La reazione di Samira nel blocco dedicato al suo rapporto con Giuseppe è incomprensibile, soprattutto alla luce di quanto lei stessa aveva dichiarato qualche giorno fa quando, davanti ad alcune coinquiline aveva ammesso che Garibaldi le piace “Un po’”. “Veramente? È uno scoop”, aveva commentato Heidi Baci. Preoccupata che la conversazione fosse ascoltata, Samira aveva perfino chiesto alle amiche di abbassare la voce. Ma in diretta ha cambiato versione.