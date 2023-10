Nella puntata del Grande Fratello di lunedì 16 ottobre, oltre all’ingresso di Giampiero Mughini e Mirko Brunetti, ci sarà anche quello di Jill Cooper.

Alcuni giorni fa, in un post su Instagram, Justine Mattera ha fortemente criticato Beatrice Luzzi in merito al confronto con Jane Alexander. Tra i tanti commenti anche quello della regina del fitness, che ha preso le parti di Jane ed ha concordato con Justine: “Ben detto sorella!”.

Il post di Justine Mattera

“Ho trovato tristissima e assurda l’accusa di Beatrice Luzzi che Jane Alexander aveva “sfilato in malissimo modo” il ruolo della Marchesa Lucrezia Van Necker. A parte che l’unica parte somigliante delle due è il colore dei capelli. Jane Alexander ha ottenuto quel ruolo grazie a diversi provìni su parte fatti, come confermato dalla regista Cinzia Th Torrini. Jane ha saputo rendere quel ruolo davvero iconico. Così iconico che ce la ricordiamo tutti anche a distanza di anni. Guardando il video si nota che la signora Luzzi non guarda Jane mai negli occhi, come è consueta abitudine di chi non racconta la verità. In più, la stessa regista conferma che il nome di Beatrice Luzzi non si trovava nella rosa delle candidate per quel ruolo.

Sono stanca di sentire donne che accusano donne di aver ottenuto un ruolo grazie ad un compromesso. Rode così tanto pensare che magari era solo più giusta l’altra? Fatemi sapere che ne pensate”.

Dunque, tra poche ore varcherà la porta rossa un’altra potenziale antagonista di Beatrice.