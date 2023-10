Come anticipato da TVBlog, Mirko Brunetti sarà uno dei nuovi concorrenti che lunedì varcherà la posta della Casa del Grande Fratello.

Nato a Rieti, 26 anni, Mirko è noto per aver partecipato all’ultima edizione di Temptation Island. Entrato nel docu-reality dei sentimenti con l’allora fidanzata Perla Vatiero, è uscito al fianco della tentatrice Greta Rossetti con la quale, però, la storia è già giunta al capolinea. Dopo che è uscita la notizia della partecipazione di Brunetti al GF, Greta ha condiviso su Instagram una story con un emoji scioccata.

Dopo Temptation Island, Mirko e Perla se ne son dette di tutti i colori, mentre con Greta si era subito fatto un tatuaggio di coppia con la scritta “i tuoi occhi, la mia cura”.

Nuovi ingressi nella Casa

Tra gli altri ingressi, poi, dovrebbe esserci quello di Giampiero Mughini, entrato nella casa per un veloce giro di perlustrazione, per poi posticipare il suo arrivo di qualche settimana. Ed è infatti previsto per lunedì che il giornalista varchi la porta della dimora di Cinecittà, nella quale dovrà ambientarsi e rapportarsi con concorrenti giovani e perlopiù non avvezzi al mondo dello spettacolo. I provini per partecipare al reality, intanto, continuano e pare che alcuni personaggi non siano stati presi in considerazione, mentre altri stando a quanto anticipato da TvBlog, potrebbero effettivamente entrare come nuovi concorrenti, come ad esempio Jill Cooper la regina del fitness, diventata famosissima per le sue video lezioni sul piccolo schermo.