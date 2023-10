Sembrerebbe essere giunta al capolinea l’amicizia tra Oriana Marzoli e Giaele De Donà. La modella di origini venezuelane e l’influencer veneta si erano conosciute durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, e il loro legame molto stretto era proseguito anche fuori dalla Casa di Cinecittà, tanto che, insieme a Micol Incorvaia, avevano realizzato una capsule (OMG Collection) per un noto brand di abbigliamento.

La lite in Sardegna

Poi, lo scorso luglio il patatrac! Mentre si trovavano in Sardegna, Giaele si è trovata coinvolta suo malgrado insieme a Micol in una delle tante litigate tra Oriana e Daniele Dal Moro. L’episodio fece molto discutere anche perché all’interno del locale erano presenti anche Soleil Sorge e Chadia Rodriguez. All’epoca dei fatti, un testimone raccontò quanto sarebbe successo: “E’ iniziato tutto perché Oriana, Micol e Giaele sono arrivate dove eravamo noi, e Oriana dal nulla ha iniziato a insultare Chadia Rodriguez, che ovviamente ha risposto e i toni si sono alzati, volavano cocktail, ecc. Al che Soleil è andata via per evitare robe imbarazzanti (dovevi vedere Micol che faceva la spavalda tutto d’un tratto, sembrava posseduta). Poco dopo, vedo Daniele che arriva al tavolo e gli chiedo come stesse, e che forse era il caso che andassero prima di creare problemi a tutti. Neanche il tempo di dirlo che è arrivata Oriana facendo un casino al tavolo, poi è andata dritta da Daniele picchiandolo e urlando cose random. Io mi sono allontanata subito senza avere nulla a che fare, ma loro si sono azzuffate e poi le hanno ‘invitate’ fuori dal locale”.

Le parole del fratello di Giaele De Donà

In seguito, il fratello di Giaele, Matthias De Donà, svelò nuovi retroscena puntando di fatto il dito contro Oriana: “Mi state scrivendo da tantissimi giorni, e non è una cosa di cui io dovrei parlare in prima persona perché non sono coinvolto… Comunque, quello che è successo in Sardegna, se le parti in causa della storia non hanno voluto dire niente, ci sarà una motivazione. Ma posso garantirvi, anche se non ci crederete mai, che non vedo l’ora di rivedere Micol e Tavassi, perché gli voglio un mondo di bene. Mi mancano, sicuramente non tanto quanto Oriana. Mi dispiace per lei, non voglio dire niente però so come sono andate le cose e so anche a chi attribuire la colpa, e mi dispiace”.

Oriana assente alla festa di compleanno di Giaele

Evidentemente, le parole del fratello di Giaele, sommate a quelle di Daniele nei confronti delle cosiddette “ragazze del van”, hanno portato alla fine dell’amicizia tra le due ex vippone. Ieri, infatti, in occasione del party a tema Gossip Girl per il 25esimo compleanno della De Donà, la Marzoli non era presente a differenza di altri ex vipponi tra cui Nicole Murgia, Micol Incorvaia, Alberto De Pisis, Ivana Mrazova, Antonino Spinalbese, Milena Miconi e, udite udite, Soleil Sorge.