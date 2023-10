Jessica Selassié è salita alla ribalta grazie alla partecipazione alla seconda edizione di Riccanza, reality in onda su MTV e, in seguito, grazie al trionfo al Grande Fratello Vip.

Intervistata da Lorenzo Pugnaloni per LiberoQuotidiano.it, l’ex vippona, oltre a parlare del format Suite Selassié e della rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, ha detto la sua in merito alle dichiarazioni fatte da Alfonso Signorini a Verissimo, quando il conduttore di fatto scaricò i concorrenti della settima edizione del Gf Vip.

“Penso che dare tutta la colpa al cast non sia giusto. Inoltre, come ha dichiarato Alfonso, li ha scelti personalmente lui, purtroppo non sai mai come un essere umano può reagire alla convivenza forzata; quindi, è possibile che qualcuno ti deluda”.

Jessica Selassié fa il tifo per gli Oriele

Jessica ha poi parlato della turbolenta relazione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, rivelando di fare il tifo per la coppia: “Ora dovrebbero essere tornati insieme, spero che durino perché mi piacciono molto anche se sono entrambi due teste calde. Forza Oriele!”.

L’ex vippona ha poi svelato se le piacerebbe condurre un programma tutto suo: “Ad oggi voglio continuare con la mia gavetta in proiezione di poter condurre programmi tipo Ballando con le stelle, È sempre mezzogiorno o Uno Mattina”. Infine, Jessica ci ha tenuto a ringraziare i suoi fan che non le fanno mai mancare il loro supporto: “Ringrazio sempre tutti i miei fan, cerco sempre di renderli partecipi per far sentire il mio amore nei loro confronti. Senza i miei fan non avrei mai raggiunto tutto quello che sto raggiungendo”.