Jessica Selassié, vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ha rilasciato una lunga intervista a Lorenzo Pugnaloni per LiberoQuotidiano.it. La princess di origine etiope ha parlato, tra le altre cose, di Suite Selassié, il format in onda su Cusano Tv che conduce insieme alle sorelle Lucrezia e Clarissa.

Il format Suite Selassié

“Suite Selassié nasce dalla voglia di condurre un talk show e l’insieme di tante idee mie e delle mie sorelle. Un varietà condotto e diretto da noi sorelle, un pizzico di spensieratezza che mancava da tempo. Suite Selassié sta avendo tantissimo successo, sul podio in tendenza nazionale su Twitter, blog e teste giornalistiche ne parlano entusiasti”.

Jessica ha poi parlato della sua esperienza al Gf Vip: “E’ un’esperienza che mi porterò sempre nel cuore. Un viaggio personale che ti fa pensare tanto ed apprezzare le piccole cose. Ricordi tanti, soprattutto quelli belli. Se sono ancora in contatto con i miei ex coinquilini? Sento ancora tantissimi di loro tra cui Manila Nazzaro, Giucas Casella, Giacomo Urtis, Sophie Codegoni, Alessandro Basciano, Alex Belli, Ainett Stephens, Davide Silvestri, Jo Squillo, Carmen Russo, Raffaella Fico, Francesca Cipriani e tanti altri”.

La rottura tra i Basciagoni

L’ex vippona si è poi espressa in merito alla recente rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, con i quali ha condivisa l’esperienza al Gf Vip 6: “Purtroppo, i Basciagoni, che sono dei miei amici, si sono lasciati e mi dispiace. Sono sempre stata promotrice della coppia e sono stata presente in alcuni momenti importanti come la nascita della piccola Celine. Spero che possano con i giusti tempi parlare e risolvere i loro problemi e tornare insieme, anche per la loro piccola bambina”.

Infine, Jessica ha dichiarato si essere single: “Sono single, super corteggiata ma ancora non ho trovato quello giusto. Cerco qualcosa di semplice e stabile, che mi travolga e mi riempia d’amore”.