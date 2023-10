Come già anticipato da Lorenzo Pugnaloni, nella puntata di oggi di Uomini e Donne Manuela Carriero ha eliminato il suo corteggiatore Michele Longobardi, uno dei protagonisti indiscussi dello spazio dedicato al Trono Classico.

Manuela elimina Michele

Manuela ha deciso di vedere in esterna Michele. Le cose non sono andate come previsto, e lui si è lamentato molto. Le ha detto molte cose, come che è moscia, che molte cose che fa non gli piacciono, che dorme. A lei queste cose non sono piaciute. La tronista si è arrabbiata, in studio hanno cercato di calmarla e farla ragionare, ma alla fine lei ha eliminato il suo corteggiatore per lo stupore di tutti. E’ uscita in esterna anche con Carlo ma si sono soltanto abbracciati. Poi è sceso un nuovo corteggiatore per lei. Cristian ha fatto un’esterna con Valeria e Valentina ed ha baciato entrambe. E’ scoppiata una discussione, hanno gridato un sacco e si sono un po’ insultate a vicenda.

Gemma e Maurizio, frequentazione al capolinea

Gemma e Maurizio hanno chiuso definitivamente Ia frequentazione. Nonostante abbiano passato parecchio tempo insieme lui non se l’è sentita di andare oltre un abbraccio. Alla fine si è tirato indietro dopo le lamentele di lei. Gemma ci è rimasta molto male e Tina Cipollari ha insistito per un chiarimento. Lei avrebbe voluto uscirci stasera, perché sono andati dietro le quinte a parlare. Maurizio ha continuato a sentire anche Elena, che ha palesato il fatto che a lui è pesata molto la discussione con Gemma, ma che comunque lo capisce e intende andare avanti.

Roberta ed Ermes al centro studio; lei si lamenta che i ragazzi non si danno da fare. Marco era uscito con lei ed é venuta fuori una discussione perché lui ammette di essersi sentito oppresso da lei. Roberta si infuria e fa vedere i messaggi.