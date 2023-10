La storia d’amore tra Giulia Stabile e Sangiovanni è giunta ai titoli di coda ormai da diversi mesi. La loro relazione ha appassionato moltissimi telespettatori di Amici di Maria De Filippi e non solo.

Nelle ultime ore si è innescata una polemica che ha visto protagonista il cantante. Quando in un’intervista su MTV Italia gli è stato chiesto qual è stata la pazzia più grande che ha fatto per amore, ha risposto: “Ho preso un aereo per andare dall’altra parte del mondo. E’ una pazzia, tanti cash per niente!”. La dichiarazione di Sangiovanni ha scatenato l’ira dei fan di Giulia, in quanto la “pazzia” in questione non l’avrebbe fatta per la ballerina.

La mossa social di Giulia Stabile

“Praticamente ha fatto capire di essere andato dall’altra parte del mondo per una, facendo capire che non era Giulia. Per lei veniva a Roma solo quando c’erano le partite di calcio o i concerti”, ha commentato un utente. E ancora: “Può essere una ca**ata, ma il messaggio che vuole fare arrivare è che non l’ha certo fatta per Giulia”. Ed è proprio a questo commento che Giulia ha piazzato un like, come testimoniato da uno screenshot. Pochi minuti dopo, però, il like è improvvisamente scomparso. Probabilmente, per evitare di alimentare ulteriori polemiche su Sangiovanni, Giulia ha deciso di eliminarlo.