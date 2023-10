La Casa del Grande Fratello è pronta ad accogliere nuovi volti. Secondo quanto riferito da DavideMaggio.it, i due vip che varcheranno la soglia della porta rossa nella puntata di lunedì 16 ottobre saranno Giampiero Mughini e Jill Cooper.

L’opinionista televisivo sarebbe dovuto entrare all’inizio, ma il suo ingresso è stato fatto slittare di un mese a causa di alcuni problemi di salute. Per Jill, invece, si tratta di un ritorno nella Casa. Lei non è mai stata una concorrente, ma è spesso entrata in qualità di personal trainer per far entrare gli inquilini (e tenersi buono uno degli sponsor). Nel suo curriculum televisivo, vanta anche una partecipazione a Pechino Express in coppia con Antonella Elia, mentre nel 2021 è stata ad un passo dal diventare una naufraga de L’Isola dei Famosi.

Per adesso sembra essere sfumato (o rimandato) l’ingresso di Rosanna Fratello e soprattutto quello di Jane Alexander, chiamata da Alfonso Signorini in persona a ricoprire il ruolo di antagonista di Beatrice Luzzi, unica e indiscussa protagonista di questa edizione.

A Giampiero Mughini e Jill Cooper si uniranno anche un paio di concorrenti non famosi, e molto probabilmente saranno maschi, soprattutto single ed eterosessuali.