Nella puntata del Grande Fratello di lunedì 9 ottobre, c’è stata la resa dei conti tra Beatrice Luzzi e Jane Alexander. Tra le due attrici si è creato un certo astio dopo che la gieffina ha dichiarato che la collega le avrebbe rubato il ruolo della marchesa Lucrezia Van Necker nella fiction Elisa di Rivombrosa.

Dopo il faccia a faccia tra le due attrici, ad intervenire è stata la regista della fiction Cinzia TH Torrini, che ha di fatto “sbugiardato” la gieffina: “Beatrice Luzzi non la considerai per Elisa di Rivombrosa, credo non le sia andato giù – ha dichiarato a TAG24 -. La lettera e quanto detto da Jane è tutto vero, le ho anche spiegato chi erano le altre due artiste arrivate ai casting finali. Non è vero quanto dichiarato da Beatrice. Io i provini li faccio in prima persona e per quel ruolo ne ho viste 150, e lei non era tra la rosa di quelle che avevo scelto. Credo che a lei non sia andato giù non aver fatto Elisa di Rivombrosa, la sua è stata una polemica fuori luogo e che avrebbe potuto evitare”.

Le parole di Kaspar Capparoni

Questa volta ad intervenire è un ex attore di Elisa di Rivombrosa, Kaspar Capparoni, che in una lunga intervista a Tag24 ha però ammesso di non seguire il Grande Fratello: “Quindi è successa una cosa di cattivo gusto. Conosco bene Jane, so della sua professionalità, so che lei non era molto contenta di essere doppiata ma all’epoca gli attori non avevano un grande potere decisionale. Comunque Jane è bravissima. Poi vai a capire le logiche produttive che hanno portato alla decisione di doppiarla. Questa cosa che mi hai raccontato è davvero comica. Mi fa sempre ridere quando un attore scarica su un altro attore le proprie mancanze e frustrazioni. Beatrice non la conosco, avrà fatto così per far parlare di sé. Sono sicuro che Cinzia TH Torrini non sia scesa a compromessi, non è il tipo. Quindi non avrebbe mai accettato una raccomandazione per un ruolo così importante. Se l’ha presa è perché aveva voglia di prenderla”.

"Il Grande Fratello? Non fa per me"

Capparoni ha poi ammesso di non essere mai stato doppiato (in italiano) e che una possibile partecipazione al Grande Fratello non è nelle sue corde: “No, non fa per me. E non mi interessa di quello che dice la gente perché non gli do peso. Ma nella casa che fai? Non mi vado a rinchiudere in una casa per non fare niente. Poi di cosa parli con le altre persone? Se non trovi una affinità elettiva, parli solo di cavolate. Anche quando stai al telefono con l’amore della tua vita, se ci parli per qualche minuto magari ti dici cose belle, ma se la chiamata due o tre ore ogni giorno, ma che ti racconti? Invece quando ho fatto l’Isola dei Famosi la situazione era diversa. Subito sono stato chiaro con gli autori e ho detto che volevo fare la mia isola, per capire i miei limiti e non per fare show. La cosa bella è mettersi in gioco con la natura, sapersi procurare da mangiare, tirare fuori le palle. All’Isola facevo tre chilometri al giorno e lo staff mi correva dietro, ho pescato tanto, ma ovviamente di tutto quello che ho fatto non si è visto niente”.