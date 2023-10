Nella Casa del Grande Fratello si respira un clima di forte tensione, e questa volte non c’entra Beatrice Luzzi, regina indiscussa di questa edizione.

Letizia sbotta: "Me ne vado da questa Casa!"

A causa di un’incomprensione è scatta la litigata tra Rosy Chin e Letizia Petris. La chef italo-cinese ci è rimasta male poiché la coinquilina, pur sapendo che la cuoca è finita in Nomination, non ha pensato di consolarla. Vedendo Letizia nella zona beauty, Rosy si avvicina per parlarle: “Non ho mica dieci anni, cos’è che vuoi?”. “Non ti ho detto ‘cos’è che vuoi’, non esagerare per favore!”, la replica della Petris. “Se vuoi aggredirmi io non ci sto, perché non me lo merito”, ribatte Rosy. “Aggredirti? Vabbè, ragazzi io me ne vado da questa Casa, basta veramente”, sbotta Letizia.

Poi, la discussione si sposta in camera. “Da domani non ci sono più, me ne vado!”, esclama la concorrente romagnola tra le lacrime. "Siete normali, ragazzi? Ma questa esclusione gratuita per cosa? Ma come siete messi? Ci sono sempre stata per tutti e vieni a dire a me che ti aggredisco? Non sono neanche capace di aggredire le persone!”.